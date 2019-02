PSG : Everton balaye encore l'offre de 30 ME pour Gueye

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Everton ne s’est pas beaucoup posé de questions devant la nouvelle offre du Paris Saint-Germain pour Idrissa Gueye.

Malgré un prix revu à la hausse et atteignant les 30 ME, le club anglais a répondu par la négative et le transfert du milieu de terrain sénégalais ne devrait pas avoir lieu. Sky Sports, qui cite une source en interne au club, affirme ainsi que les Toffees rejettent toute idée de perdre leur récupérateur, et que ce dernier a bien compris qu’il ne rejoindrait pas le PSG cet hiver. Idrissa Gueye n’aurait d’ailleurs pas caché sa déception en apprenant que son « transfert de rêve » à Paris n’aurait probablement pas lieu. Le temps risque désormais de manquer et les chances de voir le champion de France effectuer une nouvelle offre pour un prix qui deviendrait dément sont bien maigres.