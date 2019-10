PSG : Eriksen en soldes, le nouveau bon plan de Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Cet hiver, un transfert majeur pourrait bien avoir lieu, et le PSG est concerné.

Tottenham compte bien vendre son meneur de jeu Christian Eriksen, qui sera en fin de contrat au mois de juin, et pourrait alors choisir son nouveau point de chute sans rapporter un seul euro. Une situation qui déplait fortement aux Spurs, habitués à mieux négocier que cela leurs départs. C’est pourquoi le club londonien ambitionne de vendre son Danois en janvier, et de récupérer un maximum de 40 ME au passage affirme Don Balon.

De quoi éveiller l’appétit du PSG, qui apprécie l’expérience et la qualité de passe du milieu de terrain, et pourrait trouver l’accord parfait pour faire baisser son prix. En effet, les Spurs sont intéressés par Julian Draxler, et le club français ne serait pas contre un départ de l’international allemand, qui ne donne pas satisfaction ces derniers temps. De quoi récupérer Eriksen pour un prix abordable. Surtout que cela permettrait de couper l’herbe sous le pied du Real Madrid, qui rêve de faire venir le Danois gratuitement au mois de juin. Reste à connaître la volonté du joueur, pour le moment déterminé à aller au bout de son contrat, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG.