PSG : Enfin libre, Chelsea défie Paris au mercato

Dans : PSG.

Neymar dans le viseur de Barcelone, le PSG s’active pour lui trouver un potentiel successeur dans l’optique du prochain mercato.

Au début du mois de mars, les médias allemands et italiens révélaient l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Jadon Sancho. Auteur d’une saison énorme en Bundesliga (17 buts et 18 passes décisives), le meneur de jeu du Borussia Dortmund est considéré comme l’un des plus grands talents d’Europe, raison pour laquelle la direction du BVB a fixé son prix à plus de 100 ME. Une somme loin d’être insurmontable pour Paris en cas de départ de Neymar. Mais dans ce dossier, c’est la concurrence qui risque de compliquer la tâche de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo.

En Angleterre, le profil de Jadon Sancho est grandement apprécié et notamment à Chelsea, privé de recrutement l’été dernier et qui souhaite frapper un grand coup en 2020. Ancienne légende des Blues, John Terry a invité la direction londonienne à foncer sans réfléchir sur Jadon Sancho. « Nous avons parlé au début de la saison sur le bonheur de voir Tammy et Mason intégrer l’équipe première et ils ont montré qu’ils étaient capables de jouer. Je pense que Sancho est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde en ce moment, donc il serait une réelle plus-value pour l’équipe de Chelsea » a indiqué l’ex-défenseur de Chelsea dans les colonnes de l’Evening Standard. Reste à voir si, du côté du Paris Saint-Germain, on partage l’avis de John Terry et on se lancera à corps perdu dans le dossier Jadon Sancho. Outre le PSG et Chelsea, Manchester United est également cité de manière régulière comme un prétendant de tout premier rang pour le transfert de Sancho.