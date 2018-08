PSG : En galère, Paris relance un dossier anglais au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

À la recherche d'un nouveau latéral gauche pendant ce marché des transferts, le Paris Saint-Germain garde un œil sur un Anglais de Premier League.

Zéro mouvement au sein d'un club pendant un mercato, c'est très rare. Encore plus en Angleterre. Et pourtant, cette performance prônant la stabilité, Tottenham vient de la réaliser cet été. Alors que le mercato a fermé ses portes jeudi en Premier League, les Spurs n'ont enregistré aucune arrivée et aucun départ. Une première en PL. Sauf que le marché du club londonien n'est pas pour autant bouclé dans le sens des sorties. Le dossier Danny Rose est notamment encore ouvert. En quête de changement, le joueur de 28 ans envisage clairement de faire ses valises, sachant qu'il a perdu sa place dans le onze de Pochettino face à Ben Davies.

Membre des Three Lions à la Coupe du Monde 2018, le latéral gauche a plusieurs touches à travers l'Europe. Et notamment à Paris. Selon ESPN, le PSG aurait effectivement relancé cette piste au cours des derniers jours. En quête d'un défenseur gauche de renom pour compenser le départ de Berchiche et surtout pour épauler Kurzawa, le club de la capitale française pourrait donc trouver son bonheur avec Rose. Attention toutefois à la concurrence de Schalke 04, même si ce dossier anglais ne semble pas prioritaire à Paris, vu qu'Alex Sandro (Juve) est le plan A devant Rodriguez (AC Milan), Wendell (Bayer Leverkusen) ou Guerreiro (Borussia Dortmund).