PSG : Ecoeurés, les Ultras de Paris déclenchent une grève !

Dans : PSG.

Mécontent du traitement que lui réserve les dirigeants du Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris annonce une grève sine die.

Entre les supporters les plus chauds du Paris Saint-Germain et les dirigeants du club de la capitale, le climat n’est pas au beau fixe malgré la récente victoire contre l’Olympique de Marseille. Ce mercredi, le Collectif Ultras Paris annonce en effet qu’il ne soutiendra par Kylian Mbappé et ses coéquipiers en Ligue 1 à Dijon, pas plus que l’équipe féminine et la formation de handball du PSG. C’est un contentieux de longue date, mais qui s’est réveillé dimanche face à l’OM, qui justifie cette décision du CUP, lequel en appelle à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pour faire changer les choses.

Dans un très long communiqué, les Ultras ont justifié cette décision radicale. « Suite à une énième provocation et tentative d’intimidation ciblée qui aurait pu engendrer de graves conséquences lors de PSG-OM, nous avons décidé de ne plus nous rendre en tribune tant que tout ne sera pas fait pour écarter ceux qui oeuvrent à détruire le CUP. Nous ne sommes plus en mesure de garantir la sécurité des pensionnaires du Virage devant cet acharnement conjointement orchestré par la Préfecture de Police de Paris, le Service d’Accueil, de Recherche et d’Investigation Judiciaire et certains employés du PSG nostalgiques d’une époque où ils pouvaient agir en toute impunité », indique le Collectif Ultras Paris, qui attend donc une réaction des patrons du Paris Saint-Germain.