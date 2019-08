PSG : Dybala à Paris, le coup de tonnerre signé Leonardo ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

On l'a appris dimanche soir, Paulo Dybala a repoussé définitivement l'idée de quitter le Juventus pour Manchester United, tandis que dans le même temps des sources anglaises affirmaient que les Red Devils refusaient, eux, de répondre favorablement aux demandes financières jugées extravagantes de l'attaquant argentin et de son agent. C'est donc un retour à la case départ pour Paulo Dybala, qui pourrait cependant ne pas faire de vieux os dans la capitale piémontaise. Car du côté de la Juventus, on ne compte plus trop sur celui que Paul Pogba avait surnommé R2 Carré. Et ce lundi, le Corriere dello Sport affirme que le Paris Saint-Germain pourrait rafler la mise, du moins si Leonardo veut réellement s'offrir Paulo Dybala.

Cette possibilité de voir l'attaquant argentin sous le maillot du PSG a été plusieurs fois évoquée ces dernières semaines, et le média italien confirme que le joueur de la Juventus ne s'opposera pas à un transfert au Paris SG, contrairement à ce qu'il a fait avec Manchester United. Mais rien ne dit que le club de la capitale a l'intention de faire venir Paulo Dybala, du moins à ce stade du mercato, Thomas Tuchel ayant une armada offensive suffisante. Cependant, un départ de Neymar ou d'Edinson Cavani pourrait forcément changer la donne pour le PSG. En attendant, le Corriere dello Sport évoque aussi un possible échange entre l'Inter et la Juventus avec Mauro Icardi en monnaie d'échange.