PSG : Dugarry écoeuré par le « PSG Circus et ses mercenaires »

Ce lundi soir, sur RMC, Christophe Dugarry a dit son écoeurement face au comportement des joueurs du Paris Saint-Germain. Duga est scandalisé et ne supporte plus cette situation..

Christophe Dugarry ne l’a jamais caché, il n’apprécie pas vraiment certains comportements au Paris SG, le champion du monde 98 étant notamment outré par l’attitude qu’il juge scandaleusement individualiste de Kylian Mbappé et Neymar. Alors ce lundi, après une semaine totalement folle au PSG, Dugarry a vidé son sac et s’est dit totalement outré par le pouvoir démesuré pris par les joueurs au détriment du club et de ses supporters. L’ancien joueur estime que le Paris Saint-Germain est devenu totalement incontrôlable et que même Leonardo n’arrive pas à remettre de l’ordre dans la maison, ce pour quoi l’Emir du Qatar l’a fait revenir l’été dernier.

Au micro de RMC, Christophe Dugarry n’a pas ménagé les footballeurs parisiens, c’est le moins que l’on puisse dire. « Que voulez-vous qu’il fasse Tuchel ? Il n’a aucun pouvoir le pauvre, le peu de pouvoir qu’il avait, les dirigeants lui ont pris. Au lieu d’être renforcé quand il y a des attitudes des joueurs qui ne sont pas bonnes, Tuchel n’a aucun soutien du PSG, de sa direction. Et je ne parle pas que de Mbappé. Quand il est insulté publiquement par le frère d’un joueur, est-ce qu’il y a une déclaration pour le défendre ? Jamais. Sincèrement, je me demande comment Tuchel tient encore. Arriver de Dortmund et entraîner le PSG c’est une chance incroyable et il y a peut-être encore la possibilité de faire des choses. Mais quand deux jours après Dortmund les joueurs partent en soirée jusqu’à 6h du matin et que trois jours après ils ont un match, s’il n’a pas le pouvoir d’arrêter cela, et que le club ne lui donne pas ce pouvoir, il n’y a plus rien à faire. Alors oui, il a des limites tactiques, mais franchement quand on voit ce qu’il se passe à Paris depuis un an et demi, c’est le PSG circus, un club de fadas. Il me tarde de voir le match retour le 11 mars, et qu’on parle football. Car ce PSG-là me fatigue, m’ennuie, me saoule, chaque jour il y a des choses à condamner qui sont en dehors du foot. Désormais, je veux me contenter du terrain et du match retour contre Dortmund. J’ai envie de leur dire, et bien démerdez-vous, ça vous plaît de jouer au football comme ça, de montrer cette image, de ce que vous montrez de l’amour du maillot, de vos supporters, vous êtes des mercenaires du football, il n’y a que votre personne qui vous intéresse, et bien continuez votre cirque, puisque personne ne vous en empêche. On pensait que Leonardo allait le faire, mais Leonardo n’est pas capable, les joueurs font la loi et ont le pouvoir. Franchement que je vois le carton jaune pris par Verratti, un gars qui gagne 1ME par mois, c’est une honte, et l’attitude de Mbappé à qu’ils veulent prolonger pour 50ME par an, mais pourquoi voulez-vous que les mecs s’embêtent, ils ne pensent qu’à eux, rien n’est grave... », a lancé un Christophe Dugarry visiblement ulcéré par les joueurs du Paris Saint-Germain et qui va désormais attendre avec impatience le PSG-Dortmund du 11 mars.