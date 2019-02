PSG : Dugarry accuse, Antero Henrique plombe le PSG

Dans : PSG, Mercato.

Déjà en difficulté après les déceptions du mercato estival, Antero Henrique est quasiment devenu l’homme à abattre du côté du Paris Saint-Germain après la fiasco du mois de janvier.

Et quand il faut cibler un problème, Christophe Dugarry n’est jamais loin, lui qui se demande comment le PSG fait pour continuer avec le dirigeant portugais qui ne semble pas parvenir à marcher main dans la main avec Tuchel. Et au final, c’est l’équipe et le club qui en fait les frais, puisque le leader de la Ligue 1 n’a clairement pas réussi à faire venir un milieu de terrain défensif, l’objectif principal de Paris cet hiver.

« C’est plus que tendu entre Henrique et Tuchel, c’est évident. Ces dysfonctionnements internes existent au Paris Saint-Germain depuis que le Qatar est propriétaire du club. Cela s’est bien passé avec Leonardo, mais j’ai l’impression qu’il n’y qu’avec lui que tout se passait bien. Rappelez-vous des épisodes Aurier, etc… Quand tu n’as pas d’argent, tu as peu de chance d’y arriver. Et eux, même avec énormément d’argent, ils travaillent mal ! Comment ils font ? Qu’est-ce qu’y se passe dans ce club ? De plus, on n’entend pas assez Henrique. Et quand on l’entend, c’est pour attaquer Rabiot ou Tuchel. Donc j’en viens à me demander à quoi sert ce monsieur », a interrogé le champion du monde 1998 sur RMC. Loué il y a 18 mois pour ses réussites sur le marché des transferts, Antero Henrique a depuis perdu de sa superbe, et son départ dans les prochains mois n’étonnerait désormais plus personne.