PSG : Ducrocq exige du PSG qu'il laisse Rabiot au placard !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Marco Verratti s’étant blessé contre Guingamp, c’est un Paris Saint-Germain sans véritable milieu défensif de formation qui pourrait affronter Manchester United le 12 février prochain. Et pour cause, le club de la capitale n’a toujours pas bouclé le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu au mercato, et Adrien Rabiot a été écarté suite à sa décision de ne pas prolonger avec le PSG. Autant d’éléments qui poussent Thomas Tuchel à demander la réintégration du joueur auprès de sa direction. Une grosse erreur selon Pierre Ducrocq, qui pense que l’entraîneur allemand doit définitivement oublier le joueur formé au Paris Saint-Germain. Au risque de jouer face à Manchester United avec Marquinhos et Draxler au milieu, deux joueurs pas vraiment formés à ce poste-là.

« Pour moi, Verratti ne sera pas prêt pour le match aller contre Manchester United. Il y a cette échéance qui arrive et le mercato n’avance pas. En tout cas, rien n’a abouti pour l’instant. Du coup, Tuchel commence à parler d’une possible réintégration d’Adrien Rabiot. Il est dans son rôle purement sportif, mais il ne doit pas faire abstraction de tout le reste car il y a un groupe qui est en train de naître et quelque chose se dégage de ce groupe. Même si Rabiot devrait être réintégré pour les entraînements suite à sa plainte, j’espère que Paris ne va pas faire un rétropédalage sur ce dossier. Il faut faire comprendre à tout le monde qu’on ne fait pas n’importe quoi avec l’institution du PSG. C’est le club qui décide, donc il faut se tenir à la décision de ne pas faire jouer Adrien Rabiot. Le club a pris une posture, et moi j’ai très envie que le club tienne cette posture. Qu’on aille jouer les matchs contre Manchester United avec des garçons exemplaires sur tous les points » a expliqué le chroniqueur de RMC Sport, qui prie pour que le PSG tienne sa position initiale. Et cela malgré le manque de joueurs au poste de milieu défensif dans l’effectif…