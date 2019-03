PSG : Draxler, Nkunku... Il fait le tri avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato devrait être très mouvementé au Paris Saint-Germain après une nouvelle saison catastrophique sur la scène européenne. Plusieurs joueurs vont certainement être amenés à partir mais cette fois, il ne faudra pas se tromper sur le marché des transferts. Consultant pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a déjà commencé sa petite revue d’effectif et a mâché le travail aux dirigeants parisiens au mercato. Pour l’ancien joueur du club de la capitale, certains joueurs trop irréguliers n’ont plus leur place à Paris : Christopher Nkunku et Julian Draxler, par exemple.

« Le chantier c’est le milieu de terrain, c’est forcément la priorité du club avec les manques de cette saison. Marco Verratti et Leandro Paredes devraient rester. Julian Draxler et Christopher Nkunku n’ont pas réellement donné satisfaction. Je ne suis pas sûr qu’ils restent au club même si Draxler a joué quand même pas mal de matches. C’est difficile de s’appuyer sur un joueur inconstant. Il va falloir trouver deux milieux défensifs. Le deuxième grand chantier, ce sont les latéraux. Entre Kurzawa, qui a été blessé, Bernat, qui a donné satisfaction parce que moi je suis satisfait de son rendement… comme quoi on peut trouver des joueurs compétitifs avec peu d’argent… et motivés, et avec un bon état d’esprit. Il faut avoir avoir le gars qui va les trouver. Antero Henrique n’est plus l’homme de la situation. Il va falloir trouver un nouveau Leonardo. Capable de dépenser moins et de trouver la qualité » a confié Eric Rabesandratana dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le duo Henrique-Al Khelaifi suivra les conseils de l’ancien joueur parisien…