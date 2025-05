PSG ‍: Doué remplaçant, Luis Enrique sait comment tuer l’Inter

Dans : PSG.

En pleine préparation de la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique a une idée précise de son onze de départ. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a identifié une faille à l’Inter Milan. D’où la titularisation annoncée de l’ailier Bradley Barcola au détriment de Désiré Doué.

Avant le match tant attendu samedi, il n’y a quasiment pas d’incertitude sur les choix de Luis Enrique. Une équipe type s’est clairement dessinée à travers les compos de l’entraîneur du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Pour la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, seule la ligne d’attaque peut provoquer des maux de tête à l’Espagnol. Ceux de Khvicha Kvaratskhelia auront disparu. Comme l’avant-centre Ousmane Dembélé, l’international géorgien s’est offert un statut d’intouchable dans l’esprit de Luis Enrique. Reste à savoir qui complètera le trio offensif.

Barcola annoncé titulaire

Jusqu’à maintenant, le coach parisien a suivi une logique assez simple. La capacité de Désiré Doué à évoluer dans les petits espaces lui donne un avantage contre les blocs bas. Et lorsque l’équipe adverse laisse des dizaines de mètres dans le dos de sa défense, Luis Enrique préfère la profondeur de Bradley Barcola. On peut imaginer une équipe italienne assez défensive à Munich. Mais selon nos confrères du Parisien, c’est l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, double buteur et passeur décisif en finale de la Coupe de France contre Reims (3-0) samedi, qui devrait être titularisé.

Le technicien estime que les pistons nerazzurri Denzel Dumfries et Federico Dimarco laisseront des espaces à chaque montée dans le camp parisien. Bradley Barcola pourrait donc en profiter pour faire la différence sur son couloir, lui qui est également apprécié pour son implication dans le repli défensif. « Il a été sensationnel parce qu'il a marqué deux buts et délivré une passe décisive certes, mais aussi parce qu'il a aidé défensivement, et ce de manière incroyable », a encensé Luis Enrique après sa performance au Stade de France qui lui a sans doute permis de marquer des points précieux.