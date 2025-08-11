PSG ‍: Donnarumma se voit trop beau, il le dézingue

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain et, par extension, par l'arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est au centre de toutes les discussions. Pour le consultant Kevin Diaz, son réel niveau est la raison pour laquelle il n'est toujours pas parti.

Le cas Gianluigi Donnarumma ressemble beaucoup au feuilleton Kylian Mbappé. Comme le Bondynois auparavant, le portier italien refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain et est prêt à passer une dernière saison très délicate juste pour quitter la capitale librement et toucher grâce à son futur club une jolie prime à la signature. Avec le recrutement de Lucas Chevalier, la direction parisienne a fait un choix fort et pousse celui qui sort d'une saison historique à aller voir ailleurs au plus vite. Paris espère pouvoir le vendre cet été, mais sans projet qui l'intéresse, l'Italien pourrait tout aussi bien rester et se battre pour une place de titulaire la saison prochaine. Une situation qui ouvre le débat, notamment dans l'émission « After Foot » sur RMC.

Donnarumma trop mauvais pour signer ailleurs qu'au PSG

« Donnarumma doit-il tout faire pour quitter le PSG ? Sa situation n'est pas aussi simple qu'on ne le pense », a d'abord lancé Walid Acherchour, plutôt partisan du fait que l'Italien aurait des raisons de pousser son contrat jusqu'à son terme. Ce à quoi Kevin Diaz lui a répondu que si le portier italien n'avait pas déjà trouvé un club, c'est qu'il y avait une raison sportive derrière cela. « Je te dis juste, de façon un peu sournoise, que si ce n'est pas simple, c'est parce que Donnarumma n'est pas top 3 monde. Dans tous les domaines, pas sur sa ligne », a lâché le consultant RMC.

Face à ces propos, Acherchour déplore le fait que le football d'aujourd'hui oblige les gardiens de but à avoir un excellent jeu au pied et que cela pénalise Gianluigi Donnarumma. En tout cas, sa situation ne fait pas consensus.