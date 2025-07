PSG ‍: Donnarumma à l’Inter, l’offre est tombée

Alors que son avenir au Paris Saint-Germain s'assombrit au fil des mois, Gianluigi Donnarumma pourrait se trouver une belle porte de sortie en 2026, du côté de Milan.

Gianluigi Donnarumma vit-il ses derniers instants dans la cage du club de la capitale française ? La question mérite d'être posée. Toujours en lice pour remporter la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, sachant que le PSG s’est qualifié pour les demi-finales face au Bayern Munich samedi soir (2-0), le portier italien n’a toujours pas prolongé son bail avec Paris. Lié au PSG jusqu’en 2026, Donnarumma sera donc libre de tout contrat dans un an s’il reste au Parc des Princes sans prolonger son bail. Autant dire que si le gardien de 26 ans ne souhaite pas prolonger son contrat signé il y a quatre ans, Luis Campos n’hésitera pas à le pousser vers la sortie dès ce mercato estival, histoire que le PSG puisse récupérer de l’argent sur un potentiel transfert. Mais alors que le dirigeant portugais piste déjà Lucas Chevalier (LOSC) pour le remplacer, Donnarumma entend bien aller jusqu’au bout de son contrat pour éventuellement toucher le jackpot en 2026 en signant libre dans un nouveau club, comme il l’avait fait en passant du Milan AC au PSG. Et dans cette optique-là, celui qui a gravement blessé Jamal Musiala aurait déjà une porte de sortie toute trouvée.

