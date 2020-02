PSG : Domenech confiant pour Paris, ça rassure Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG.

Au lendemain de la défaite (2-1) du Paris Saint-Germain à Dortmund, Raymond Domenech ne hurle pas avec les loups et reste confiant pour le PSG

Le Paris SG et les huitièmes de finale de la Ligue des champions deviennent un rendez-vous de la désolation pour les supporters du club de la capitale. Mais en 2020, le PSG a innové puisque Thiago Silva et ses coéquipiers n’ont pas attendu le match retour pour mettre tout le monde en colère. La copie rendue par l’équipe de Thomas Tuchel contre Dortmund a fait bouillir les fans du Paris Saint-Germain, même si dans trois semaines leur club préféré aura toutes ses chances au Parc des Princes. Pour Raymond Domenech, cette situation compliquée…mais inédite est peut-être ce qu’il fallait pour le PSG. L’ancien sélectionneur pense que les salves de critiques qui tombent sur Neymar, Mbappé et les autres peuvent tout changer.

Et Raymond Domenech d’expliquer sa thèse. « Tout ce qui se passe, le contenu du match, les déclarations des uns et des autres, est-ce que cela change de ce qu’il se passe depuis 4 ou 5 ans ? C’est arrivé à Unai Emery, à Laurent Blanc, à Tuchel l’an dernier. Le contexte est le même, les problèmes sont identiques. A chaque fois qu’ils sont en difficulté en Europe, on dit qu’il manque ceci ou cela. Mais ce match là peut encore les sauver, ils peuvent encore clairement se qualifier. Ce qui est rassurant c’est que d’habitude le souci est au retour, mais là ce n’est pas fini pour le PSG. Aujourd’hui, ils en prennent plein la tête, à juste raison car le contenu du match n’était pas là. Mais tout ce qu’il y a autour de ce match, qui leur tombait dessus après l’élimination, ça peut les sauver. Ils vont être obligés de se réveille avant d’être éliminés, et bien bravo », a lancé, sur la chaîne L’Equipe, l’ancien coach des Bleus qui s’y connaît en fiasco.