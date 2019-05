PSG : Domenech a la solution pour régler ce bug à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Gianluigi Buffon, Kevin Trapp, Alphonse Areola, une recrue ? L’été des gardiens sera une nouvelle fois mouvementé au Paris Saint-Germain lors du mercato. Et pour l’heure, il est tout simplement impossible de savoir qui sera le numéro 1 de Thomas Tuchel la saison prochaine. Pourtant, il n’y a pas beaucoup de questions à se poser selon Raymond Domenech. En effet, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a confié que le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de faire d’Alphonse Areola un titulaire indiscutable à l’avenir.

« Déjà avoir deux gardiens titulaires, contrairement à ce que l’on croit, cela fragilise les deux. Le PSG doit fixer ses priorités et choisir un numéro 1. Le club n’a pas besoin de recruter un autre gardien de but. Je suis désolé mais je ne sais pas pourquoi les gens en veulent à Areola. C’est un vrai gardien d’avenir. Il a une envergure mais il faut le mettre en confiance dans une équipe où il y a de la sérénité. Il a un potentiel énorme et est en équipe de France. En plus de cela il est jeune. Cela ne sert à rien d’aller chercher un autre joueur. Ca n’a pas de sens » a confié Raymond Domenech, pour qui Alphonse Areola a largement le talent et le potentiel pour devenir numéro un à Paris.