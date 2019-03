PSG : Di Meco exige un coup de balai colossal au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Eliminé de la Ligue des Champions à la surprise générale par Manchester United la semaine dernière, le PSG n’y arrive décidément pas en Europe.

La faute à qui ? Ces derniers jours, toutes les hypothèses ont été creusées par les consultants. Interrogé sur RMC Sport, Eric Di Meco estime lui que ce n’est pas tant que cela Thomas Tuchel qui est le responsable du fiasco. En effet, l’ancien défenseur de l’OM cible plutôt les joueurs, et notamment ceux qui avaient connu la première désillusion, contre Barcelone. Pour le consultant, le PSG doit se séparer de ceux qui sont désormais gangrénés par le syndrome remontada.

« Il y a trop de mecs dans cet effectif qui ont connu la remontada. Normalement, tu dois les dégager. Quand il t'en reste deux, c'est le bout du monde. Au PSG, ils sont dix à avoir vécu la remontada. Ça veut dire que tu rentres sur le terrain pour jouer un match que tu as déjà gagné, et dans la tête, tu as des mecs qui pensent qu’ils peuvent être éliminés. Et là, le match n'est pas le même » a assuré le chroniqueur de Team Duga, persuadé que le Paris Saint-Germain doit procéder à un énorme coup de balai dans son effectif lors du prochain mercato. Même s’il sera évidemment dur de se séparer de certains joueurs devenus historiques…