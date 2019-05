PSG : Di Maria vendu, Tuchel répond cash à Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Ces derniers mois, le FC Barcelone, l’Inter et l’Atlético de Madrid – rien que ça – ont fait part de leur intérêt pour Di Maria ». Lundi, le journal L’Equipe faisait monter la sauce à l’approche du mercato : l’international argentin du PSG, auteur d’une belle saison, est ultra courtisé. Et alors qu’Angel Di Maria est estimé à 40 ME sur le marché des transferts, une possible vente pourrait résoudre bien des soucis pour le PSG, surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Néanmoins, Thomas Tuchel n’envisage pas une seule seconde de perdre son gaucher, comme l’a expliqué Paris-United.

« Thomas Tuchel a fermement rejeté les demandes de renseignements de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan pour l’Argentin Angel Di Maria. Le coach allemand ne souhaite pas se séparer de son ailier gauche auteur d’une bonne saison avec 10 buts et 10 passes décisives en championnat » explique le média pro-PSG. Autant dire que si du côté d’Antero Henrique et de Nasser Al-Khelaïfi, on ne fermait aucune porte dans le dossier Angel Di Maria, Thomas Tuchel est lui catégorique. Reste à savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire, et si Paris parviendra à vendre des joueurs moins importants (Draxler, Nkunku, Kurzawa) pour ne pas être contraint de sacrifier l’Argentin.