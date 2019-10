PSG : Di Maria est géant, appelez-le « Monsieur Plus »

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un très bon début de saison, Angel Di Maria a (encore) été le meilleur Parisien face à Nice, vendredi soir (1-4). Buteur à deux reprises, l’international argentin est assurément l’homme fort du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant. Pour Stéphane Bitton, il est important de souligner que l’ancien du Real Madrid et de Manchester United est le monsieur plus de ce Paris Saint-Germain souvent privé de Neymar ou de Kylian Mbappé en ce début de saison.

« Lors de son arrivée au PSG, le 6 août 2015, Angel Di Maria devait être le monsieur plus du PSG mais il a longtemps été le monsieur moins. Il a fallu du temps, de l’adaptation. Depuis le début de la saison, il marche sur l’eau. Face au Real, il avait déjà été décisif, et à Nice, il a eu six minutes où il a une nouvelle fois été touché par la grâce. Di Maria va bien et même très bien et le PSG va bien aussi grâce à lui. La petite triplette Mbappé-Di Maria-Icardi sera un sacré atout pour répondre au défi qui sera sûrement physique de la part de Bruges » a commenté le journaliste de France Bleu Paris, totalement sous le charme d’un Di Maria qui a séduit tout le monde au PSG.