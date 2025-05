PSG ‍: Deux départs spectaculaires déjà acceptés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore fini sa saison que déjà Luis Campos prépare le prochain exercice. Deux joueurs sont déjà sur la sellette et risquent de partir si le PSG reçoit des offres à la hauteur de ses attentes.

Les dirigeants parisiens savent que même si de belles choses peuvent encore venir cette année, ils doivent déjà réfléchir à la saison prochaine. Luis Enrique a l'avantage de savoir ce qu'il veut, et l'entraîneur espagnol sait également quels joueurs sont susceptibles de partir lors du prochain mercato sans que cela soit forcément gênant pour son effectif. C'est ce que L'Equipe confirme à quelques jours du match retour de Ligue des champions contre Arsenal. Deux joueurs, qui ne sont pas en fin ce contrat, s'apprêtent probablement à joueur quelques dernières minutes sous le maillot du PSG avant d'être vendus, il s'agit de Lee Kang-In et Lucas Hernandez. Même si Luis Enrique apprécie ces deux joueurs, Luis Campos sera à l'écoute du marché pour l'international sud-coréen et le défenseur des Bleus.

Lee Kang-In est apprécié au PSG, mais cela ne suffit plus

Concernant Lee Kang-In, dont on sait qu'il avait été présenté comme un gros vendeur de maillots au moment où le Paris Saint-Germain avait laissé partir Lionel Messi et Neymar, même s'il a un contrat jusqu'en 2028, les champions de France sont prêts à le vendre si une offre conséquente lui parvient cet été. Sa cession ne sera pas une priorité absolue, mais le PSG ne dira pas non si un club le contacte au sujet du joueur coréen, lequel a vu son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin, notamment depuis que Khvicha Kvaratskhelia a signé lors du dernier mercato d'hiver. Acheté 22 millions d'euros, l'ailier droit de 24 ans ne sera cependant pas bradé.

Lucas Hernandez se pose des questions

Autre joueur qui est cité par le quotidien sportif, Lucas Hernandez. Même si le Paris Saint-Germain se doutait bien que l'international français ne pourrait pas revenir très rapidement à 100% suite à sa grave blessure au genou l'an dernier en Ligue des champions contre Dortmund, une réflexion est en cours à son sujet. Et nos confrères précisent que du côté du joueur de 29 ans, ce statut de quatrième homme n'est pas emballante, au point qu'un départ ne semble pas totalement impossible. Cependant, Lucas Hernandez fait partie des très gros salaires du PSG avec plus de 13,5 millions d'euros par an, et il a un contrat jusqu'en 2028. C'est du côté de l'Arabie Saoudite que les regards se tournent, même si pour l'instant aucun contact sérieux n'a été initié.