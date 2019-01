PSG : Désespéré, Henrique rappelle le Bayern pour Renato Sanches

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

A près d'une semaine de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a bien l’intention d’attirer deux milieux.

Ces derniers jours, on sait que le club francilien a accéléré les négociations pour Idrissa Gueye (29 ans, Everton) et Leando Paredes (24 ans, Zénith Saint-Pétersbourg). Si les deux dossiers restent à la portée du champion de France, les limites imposées par le fair-play financier réduisent la marge de manœuvre de la direction. Du coup, le PSG envisage tous les scénarios, y compris un échec et donc la nécessité d’étudier des alternatives.

Parmi elles, on retrouve à nouveau le nom de Renato Sanches (21 ans), le milieu du Bayern Munich que Paris avait déjà tenté de recruter l’été dernier. Selon les informations de RMC, Antero Henrique aurait repris contact avec le club bavarois pour l’international portugais, prêt à rejoindre le PSG cet hiver. Une tentative presque désespérée dans la mesure où l’ancien joueur du Benfica n’a pas vraiment le profil recherché. De plus, on se souvient que le Bayern n’avait pas aimé l’attitude du directeur sportif parisien sur le cas Jérôme Boateng.