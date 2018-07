PSG : Désaccord majeur en interne sur ce dossier au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Avec l’arrivée de Gianluigi Buffon, le PSG possède désormais trois gardiens de but internationaux.

Même dans les plus grands clubs, cela implique généralement un départ, pour éviter qu’un portier de haut niveau passe une saison entière sans même jouer un match. Reste à savoir qui de Kevin Trapp et Alphonse Areola va laisser sa place. Aucun des deux n’a émis le souhait de changer d’air dernièrement, l’Allemand ayant même affiché avec fermeté son intention de rester à Paris, où il se sent très bien. Le moment choisi pour l’envol du champion du monde tricolore ?

Son agent Mino Raiola le pousse à considérer un transfert, et lui cherche une porte de sortie. Mais selon plusieurs sources parisiennes, le problème ne serait pas aussi simple. Si Antero Henrique estime qu’il peut récupérer une belle somme d’argent en vendant Areola, Nasser Al-Khelaïfi serait, comme avec Rabiot, désireux de conserver une figure du club de la capitale. Une divergence d’opinion qui ne devrait pas s’éterniser, car contrairement au cas Rabiot, la situation doit être réglée dans les prochaines semaines pour éviter que tout le monde n’y perde au change. Le président parisien arrivera-t-il à mettre sur pied le duo Buffon-Areola qu’il rêve de voir pour cette saison ? Rien n’est moins sûr quand on connaît la fermeté de son directeur sportif.