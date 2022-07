PSG : Des joueurs remontés, la méthode Campos ne passe pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à changer les mentalités au Paris Saint-Germain, Luis Campos a mis en place de nouvelles règles en interne. Mais les mesures prises par le conseiller football ne font pas l’unanimité chez les joueurs absents de la tournée au Japon.

Ce n’était pas qu’un simple discours. De l’entraîneur Christophe Galtier au président Nasser Al-Khelaïfi, en passant par Luis Campos, plusieurs décideurs du Paris Saint-Germain ont promis du changement au quotidien. Le club de la capitale a parfois toléré quelques écarts de conduite par le passé. Mais à partir de cette saison, la direction compte bien changer les mentalités au sein du groupe. L'état d’esprit général sera axé sur le travail et sur la discipline.

Le jeune Edouard Michut en a rapidement eu la confirmation lorsque le conseiller football lui a adressé un avertissement sous forme de document à signer, après un rendez-vous avec le dirigeant volontairement zappé. Et la méthode Campos continue de provoquer des réactions négatives. Pendant qu’une grande partie du groupe participe actuellement à la tournée au Japon, plusieurs indésirables non conviés au stage sont restés dans la capitale afin de s’entraîner avec les jeunes. Ainsi, les Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler doivent se rendre au Camp des Loges et y respecter les nouvelles mesures prises par leur supérieur.

Les repas au Camp des Loges

Le quotidien Le Parisien cite notamment l’obligation de prendre le petit-déjeuner au centre d’entraînement avant la séance, et de déjeuner avec le groupe après celle-ci. Une situation que certains indésirables vivraient mal. Sans citer de nom, la source indique que les joueurs concernés ne s’attendaient pas à un tel quotidien. Et pour ne rien arranger, comme l’indiquait le journal L’Equipe, ce deuxième groupe s’expose aussi à des sanctions au moindre retard. Peut-être une manière de mieux pousser certains éléments vers la sortie.