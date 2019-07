PSG : Dépité, il lance un défi à 60 ME au Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avec le retour de Leonardo, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato très cohérent. En effet, le club de la capitale s’est offert les services de Diallo, Gueye, Herrera et Sarabia. Néanmoins, le PSG doit encore renforcer les couloirs de sa défense. C’est même une obligation afin d’avoir des ambitions en Ligue des Champions selon Denis Balbir, lequel a estimé sur But Football Club que Paris devait être en mesure de trouver deux bons joueurs pour un total avoisinant les 60 ME au mercato.

« Il n’y a réellement qu’une grosse lacune dans ce groupe : les latéraux. Paris est quand même le seule club phare en Europe qui ne dispose pas de deux joueurs au niveau pour remporter la compétition ! On connait l’importance des latéraux dans le foot moderne et je ne m’explique pas pourquoi le PSG ne parvient pas à dénicher les bons joueurs dans ce secteur… Je vois déjà brandir l’excuse du fair-play financier. Le PSG ne peut pas se permettre d’aligner les transferts à 45-50 M€. Maintenant Paris sait aussi travailler. Il y a un réseau et des recruteurs… J’ai du mal à croire que le PSG ne peut pas trouver deux latéraux de niveau Ligue des Champions pour moins de 60 M€ les deux. D’autres clubs y parviennent » a indiqué le journaliste, visiblement pas serein devant les prestations estivales de Kurzawa, Bernat ou encore Meunier.