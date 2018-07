PSG : Demi-tour complet dans le dossier Boateng !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Annoncé très proche de Paris par la presse allemande, Jérôme Boateng pourrait bien compléter la défense centrale de Thomas Tuchel, qui apprécie le profil puissant et expérimenté du champion du monde 2014. Mais la route est encore longue quand on connaît la rivalité financière avec le Bayern Munich. Une route encore plus longue si jamais le PSG décide de rebrousser chemin. En effet, L’Equipe annonce que le club de la capitale française n’a clairement pas accéléré dans le dossier Boateng, préférant se le garder sous le coude pour plus tard dans l’été.

En effet, la priorité serait toujours de trouver un milieu défensif et un arrière gauche, et visiblement le champion de France ne souhaite pas montrer une éventuelle impatience à faire signer l’international allemand. Une décision qui vaut aussi pour Bonucci, qui n’a plus du tout le désir de rejoindre le PSG mais veut désormais absolument revenir à la Juventus. Les négociations avec le Milan AC risquent d’être tortueuses, mais Paris ne compte pas s’en mêler, et se pencher, si le besoin s’en faisait sentir, sur le recrutement d’un défenseur central dans le courant du mois d’août.