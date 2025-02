PSG ‍: Dembélé marche sur l'eau, son secret dévoilé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG tourne à plein régime depuis quelques semaines et la bonne forme des Parisiens est représentée à merveille par Ousmane Dembélé. Les progrès du Français sont assez énormes et dus en partie à la gestion de Luis Enrique.

Luis Enrique a une idée bien précise du projet qu'il veut mettre en place au PSG. Les résultats sont à la hauteur depuis son arrivée dans la capitale. L'Espagnol ne veut céder à aucun caprice et souhaite compter sur des joueurs motivés à l'idée de se fondre dans le collectif francilien. Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé marche sur l'eau. L'international français empile les buts et les bonnes prestations. Pour Luis Enrique, cela a un début clair : son éviction du groupe pour le match de Ligue des champions à Londres contre Arsenal. Ce soir-là, Dembélé avait été mis en marge de l'équipe suite à un problème de comportement.

Dembélé, un mal pour un bien

Ces dernières heures sur RMC, Lionel Charbonnier est revenu sur cet épisode et a même félicité Luis Enrique, qui a gagné selon lui le respect du joueur et du groupe parisien. « Dembélé a été recadré à Londres. En prenant cette décision, Luis Enrique a gagné le respect de son joueur mais il a surtout gagné un groupe. On ne fait pas ce qu'on veut. Il a envoyé un message à tout l'effectif. S'ils ne veulent pas ramer, Luis Enrique avancera sans eux. Dembélé a reçu le message. Son réalisme, ce n'est pas qu'à cause de son recadrage. Il défend moins aujourd'hui et il avait moins de lucidité avant. Dans l'axe, il a moins de défense à faire. Il y a un effectif un peu plus important », a notamment indiqué le champion du monde 98, qui en redemande concernant cette nouvelle version 2025 d'Ousmane Dembélé. Dès ce samedi sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1, le Tricolore aura une nouvelle occasion de se montrer et d'embellir un peu plus ses statistiques. L'ancien du Barça en est à 23 buts en 28 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.