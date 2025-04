PSG ‍: Dembélé homme du match, l'UEFA était au restaurant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Ousmane Dembélé a été désigné homme du match par l'UEFA après la défaite du Paris Saint-Germain face à Aston Villa.

La tête de l'attaquant du PSG en disait long au moment de recevoir le trophée d'homme du match mardi soir sur la pelouse de Villa Park, Ousmane Dembélé, comme tout le monde, n'a visiblement pas compris pourquoi il avait eu cet honneur, alors que clairement tout le monde attendait que ce soit Gianluigi Donnarumma qui obtienne ce prix honorifique. Même si cela confirme que désormais Dembélé est un footballeur qui compte au plus haut niveau, ce qui est bon signe dans la course au Ballon d'Or, ce choix fait par le jury de l'UEFA en a étonné plus d'un. Sur le plateau de Canal+, on était partagé entre incrédulité et rigolade au moment d'assister à la remise du trophée au joueur parisien, qui n'avait pas le sourire malgré la qualification de son équipe pour le dernier carré de la Ligue des champions. Et un commentaire a fait marrer tout le monde.

L'UEFA a fait rire tout le monde avec l'homme du match

🚨 Ousmane Dembélé, Man of the Match voted by UEFA for Aston Villa-PSG. pic.twitter.com/HsJs0y3IBb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025

Dans le Canal Champions Club, c'est d'abord Bertrand Latour qui s'est demandé si Ousmane Dembélé n'avait pas eu « une amende », tandis que Samir Nasri, hilare, faisait remarquer que « Ousmane il a l’air d’être ravi d’être l’homme du match, pas un sourire ». Du côté de David Ginola, on posait quand même une interrogation sérieuse sur ce choix :« la question qu’on peut se poser, c’est sur la légitimité des gens de l’UEFA qui votent. Dembélé a été bon, mais Donnarumma a été exceptionnel ». De quoi lui valoir une réponse ironique d'Hervé Mathoux. « Je pense qu’ils votent, ils vont au resto, et ils reviennent à la fin du match », a conclu le journaliste de Canal+, lui aussi sidéré par ce choix.