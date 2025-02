PSG ‍: Dembélé écarté, Luis Enrique se jette des fleurs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Inarrêtable depuis le début de l’année civile, Ousmane Dembélé vit sans doute la meilleure période de sa carrière. L’ailier du Paris Saint-Germain fait preuve d’une incroyable efficacité en pointe. Une réussite en partie liée aux choix de l’entraîneur Luis Enrique, fier d’avoir piqué l’international français plus tôt dans la saison.

Pour le Paris Saint-Germain, la simple présence d’Ousmane Dembélé sur le terrain représente la garantie d’au moins un but inscrit. La preuve avec cette statistique selon laquelle l’ailier du Paris Saint-Germain a marqué à chacun de ses huit derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, pour un total de 15 réalisations. Autant dire que le Français fait le bonheur de Luis Enrique.

🔥⚽️ 6 buts lors de ses 3 derniers matches de @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/es1tx85q95 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 12, 2025

L’entraîneur parisien peut se réjouir de l’incroyable efficacité de son joueur, mais aussi de son choix de l’aligner en pointe malgré sa capacité d’élimination sur le couloir droit. Et ce n’est pas le seul motif de satisfaction pour l’Espagnol. En octobre dernier, le Paris Saint-Germain n’avait pas existé contre Arsenal (2-0), un choc de Ligue des Champions qu’Ousmane Dembélé n’avait pas disputé à cause d’une mise à l’écart décidée par son coach. Cette sanction avait beaucoup fait parler. Mais quelques mois plus tard, le technicien n’hésite pas à s’en vanter devant les médias.

La punition bénéfique

« Ma part de responsabilité dans la réussite d'Ousmane Dembélé ? La meilleure chose que j’ai faite c’est de ne pas l’avoir fait jouer à Londres, s’est félicité Luis Enrique ce vendredi. On m’a critiqué mais ça a été ma meilleure décision de la saison. Le reste, c’est Ousmane Dembélé qui l’a fait avec ses coéquipiers et son équipe. Sa qualité, sa confiance… Ce qu'il apporte en tant que joueur, il l'a fait tout seul. Mais le changement de Londres, qui était ma décision, je pense que c'était très important. » Pas sûr que le principal intéressé soit du même avis.