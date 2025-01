PSG ‍: Dégoûté, Hakimi a perdu toute confiance

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis en examen pour viol en mars 2023, Achraf Hakimi a évoqué l’affaire pour la première fois. Le latéral droit du Paris Saint-Germain s’est montré serein. Mais cet épisode aura désormais des conséquences sur sa vie privée.

Meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Achraf Hakimi n’est absolument pas perturbé. Le latéral droit a bien la tête au terrain alors que son affaire aurait pu le distraire. Rappelons que l’international marocain avait été mis en examen en mars 2023, suite à une accusation de viol. L’ancien joueur du Real Madrid avait alors contre-attaqué en dénonçant une tentative de racket.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #ABtalks (@abtalks)

Le voilà maintenant en position d’obtenir gain de cause si l’on en croit sa mise au point sur la chaîne YouTube d'Anas Bukhash. « Je vais honnête sur ce sujet, a confié le Parisien. C’est la première fois que j’en parle publiquement avec quelqu’un. Parce que, depuis que c’est arrivé il y a deux ans, je n’ai rien dit là-dessus. C’est entre les mains de la justice. C’est le meilleur moyen de clarifier les choses. La vérité c’est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes, on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi. »

« Tout va bientôt se résoudre »

« Quand on a mis cette affaire entre les mains de la justice, on a vu que c’était juste une manière de faire du chantage contre moi. Ils voulaient me faire chanter et c’est pour ça qu’on a porté plainte et ça se passe bien. La justice a plutôt bien géré les choses. Donc, on est dans un processus qui se passe bien, tout va bientôt se résoudre, la vérité sera connue et nous pourrons en parler davantage. Mais ça m’a appris à avoir confiance en un cercle de personnes plus resserré que ce que j’avais, à ne pas faire confiance à trop de gens et qu’il fallait faire attention dans ce monde », a conclu Achraf Hakimi, serein quant à l'issue de cette affaire.