PSG : De Santiago Bernabéu au Parc, Navas a halluciné

Arrivé l’été dernier, Keylor Navas a découvert la ferveur des supporters du Paris Saint-Germain. Une ambiance apparemment inattendue pour le gardien costaricien.

Saison après saison, l’ambiance reste sur un sujet sensible du côté du Parc des Princes. Alors que le Paris Saint-Germain s’est offert une équipe de stars, notamment composée de Neymar et Kylian Mbappé, beaucoup estiment que le public parisien n’est pas à la hauteur de son effectif. Il est vrai que les supporters du champion de France ne sont pas forcément les plus bruyants en Ligue 1, et encore moins sur la scène européenne. Mais il faut croire que la ferveur autour du Paris Saint-Germain reste plus impressionnante que l’engouement pour le Real Madrid, l’ancien club d’un Keylor Navas bluffé lors de sa découverte de l’enceinte francilienne à son arrivée l’été dernier.

« C’était très beau, s’est souvenu le gardien parisien dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial. L’ambiance ici à Paris est incroyable. Les gens vivent le football à fond. C’est joli de voir comment les supporters défendent leurs couleurs lors des arrivées au stade. Ce qui est normal. Il faut profiter de ces moments, car ils sont uniques. » A l’image du FC Barcelone et de son Camp Nou, la Maison Blanche n’est pas vraiment réputée pour l’ambiance du stade Santiago Bernabéu. D'où la préférence de Keylor Navas qui verra sûrement un Parc encore plus enflammé si les Parisiens réalisent un beau parcours en Ligue des Champions.