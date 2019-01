PSG : De Jong au PSG, réponse officielle d'ici mercredi !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Le dossier Frenkie De Jong touche à sa fin et du côté du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone on a abattu toutes ses cartes ces derniers jours.

Alors qu'une délégation du Barça, avec son président à sa tête, s'est déplacée jeudi à Amsterdam pour y rencontrer le milieu de terrain néerlandais et son agent, le staff du PSG en a fait de même vendredi pour discuter des derniers détails de l'offre parisienne. C'est ensuite Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, qui s'est entretenu avec son joueur afin de connaître la suite des événements, le club néerlandais souhaitant que les choses se décantent rapidement afin que cette situation ne pollue pas trop la fin de saison du milieu de terrain. Désormais, les deux camps attendent de savoir la décision finale de Frenkie De Jong, qui selon les dernières indiscrétions aurait choisi le Paris SG.

Selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain n'auront plus très longtemps à patienter avant de savoir où le jeune milieu de terrain international néerlandais posera ses valises l'été prochain. En effet, une annonce officielle de Frenkie De Jong est attendue au plus tard mercredi, à la veille du match de Coupe des Pays-Bas entre l'Ajax et Heerenveen prévu jeudi prochain. Nul doute qu'à Paris on croise les doigts pour faire le premier gros coup du mercato estival 2019, un coup à 75ME quand même.