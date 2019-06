PSG : De Gea à Paris, Manchester United va craquer

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Buffon officiellement parti du Paris Saint-Germain, les rumeurs repartent de plus belle en ce qui concerne le futur gardien parisien.

Il y a peu de chances que les dirigeants retentent leur chance avec un duo Kevin Trapp-Alphonse Areola qui n’avait pas donné satisfaction avant l’arrivée de l’Italien. La signature d’un portier de grande ampleur est donc envisagée, même si cela représente une dépense majeure. Le nom de Keylor Navas (Real Madrid) a été avancé, mais ESPN annonce le retour de l’intérêt pour David De Gea. Ce dernier n’a pas trouvé d’accord pour prolonger à Manchester United, et il serait désormais en grand froid avec ses dirigeants, mais aussi avec les fans qui ne supportent plus ses appels du pied pour un départ.

A un an de la fin de son contrat, l’Espagnol est en position de force et le média sportif annonce que MU est désormais prêt à considérer une offre du PSG si elle venait à tomber, histoire de ne pas perdre son numéro 1 gratuitement dans un an. Aucun montant n’a pour le moment été évoqué, mais Manchester United se prépare en tout cas aux grandes manœuvres, puisque le Board des Red Devils a coché les noms de Jan Oblak (Atlético Madrid) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour compenser l’éventuel départ de De Gea. De quoi mettre la puce à l’oreille des dirigeants parisiens, qui pourraient bien saisir l’opportunité de faire venir l’un des meilleurs gardiens d’Europe sur ces dernières saisons.