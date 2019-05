PSG : De Gea à Paris, Al-Khelaifi prépare une offre XXL !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Gianluigi Buffon, Kevin Trapp, Alphonse Areola… Qui sera le gardien titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine ?

Pour l’heure, difficile de le savoir, tant la situation paraît floue. D’autant qu’il n’est pas impossible que Nasser Al-Khelaïfi opte pour une recrue lors du mercato. Ces dernières semaines, on parle notamment beaucoup de David De Gea, le gardien de Manchester United, en contact avec Antero Henrique via ses agents. Une piste relancée par le Paris Saint-Germain en ce début de semaine, à en croire les informations récoltées par The Sun.

Le média britannique affirme que l’Espagnol et Manchester United n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation au-delà de juin 2020, et qu’un départ dès cet été est envisageable. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi, lequel aurait d’ores et déjà proposé 68 ME aux Red Devils pour le transfert de l’ancien gardien de l’Atlético Madrid. Une offre juteuse que Manchester United aura bien du mal à refuser. Sous peine de voir partir l’une de ses principales valeurs marchandes pour zéro euro la saison suivante. Au PSG, le mercato promet en tout cas d’être mouvementé, avec un jeu de chaises musicales qui risque de se mettre en place du côté des gardiens...