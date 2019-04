PSG : David Neres à Paris ? Il met un énorme râteau à Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de rajeunir son effectif et notamment son secteur offensif au prochain mercato, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs pistes.

L’une d’entre elles mène à David Neres, éblouissant avec l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Grand artisan de la qualification de l’équipe néerlandaise face à la Juventus Turin, l’ailier brésilien aura l’embarras du choix cet été. Le problème pour Paris, c’est qu’il n’accorde absolument pas sa priorité à la Ligue 1, selon les informations d’Isabela Pagliari, toujours bien informé sur le mercato des Brésiliens.

« Il y a beaucoup de clubs qui veulent acheter ce joueur. Il a seulement 22 ans, mais il se dirige plus vers l’Angleterre qu’en France ou l’Espagne. Il faut noter aussi que sa petite amie travaille à Londres cela peut jouer » a confié la journaliste brésilienne sur l’antenne d’Europe 1. Reste maintenant à savoir quel club parviendra à rafler la mise dans le dossier David Neres. A en croire Téléfoot, l’ailier gauche de l’Ajax Amsterdam est désormais estimé à 60 ME sur le marché des transferts, quand son pendant à droite Hakim Ziyech ne vaudrait (que) 35 ME.