PSG : David Neres à Paris, Al-Khelaïfi accélère au mercato !

Auteur d’une campagne européenne remarquable avec l’Ajax Amsterdam, David Neres est un joueur qui sera assurément très courtisé au mercato. Dans le viseur de plusieurs cadors européens tels que Milan, Everton ou encore l'Atlético Madrid, le Brésilien est également l'une des priorités du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale avance dans ce dossier, à en croire les informations obtenues par le média brésilien UOL Esporte, généralement bien informé.

Selon le média sud-américain, les agents de David Neres vont prochainement rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain afin d’évoquer un éventuel transfert cet été. Et tous les feux sont au vert puisque les agents de l’attaquant de l’Ajax Amsterdam sont également ceux de David Luiz, Marquinhos ou encore Alex. Et ils entretiennent d’excellentes relations avec l’état-major du PSG. Reste maintenant à voir si un accord tripartite pourra être trouvé dans ce dossier puisque pour rappel, l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison, réclame 50 ME pour son ailier gauche.