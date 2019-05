PSG : Dans le dur à Paris, il fait rêver l'Angleterre !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Très bon l'an passé, Presnel Kimpembe a vécu une saison très délicate en 2018-2019. Pourtant titulaire dans l’esprit de Thomas Tuchel, l’international français a manqué de régularité, et n’a jamais semblé à son meilleur niveau suite au sacre des Bleus à la Coupe du monde. Blessé aux adducteurs, celui qui a porté le brassard de capitaine à la fin de la saison va vivre un été délicat. Car il va se faire opérer, mais également car son mercato pourrait être plus agité que prévu. Effectivement, L’Equipe indique que Presnel Kimpembe figure sur les tablettes de Manchester City et de Chelsea au mercato.

« Le PSG, qui l’a prolongé en août jusqu’en 2023, n’a pas prévu de céder son joueur. Ou en tout cas ne l’a jamais verbalisé ainsi. Ni à l’intéressé, ni au cours de discussions informelles. En dépit de sa saison moins aboutie, Kimpembe dispose d’une cote élevée sur le marché européen. Manchester City, qui cherche un back-up à Aymeric Laporte, n’a jamais perdu de vue le champion du monde. Les scouts de Chelsea, pourtant interdit de recrutement, observent chaque semaine les prestations de Kimpembe. Quelle sera la réaction du PSG en cas d’offre solide ? UN RDV sera programmé entre le club et son camp à l’issue de cette saison » précise le journal, jetant ainsi un flou sur l’avenir de Presnel Kimpembe.