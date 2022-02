PSG : Danilo taulier du vestiaire, le témoignage fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très bon face au Real Madrid la semaine dernière, Danilo Pereira s’impose doucement mais surement comme un titulaire en puissance au PSG.

Catalogué comme un flop depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’international portugais Danilo Pereira a changé de statut dans la capitale. Titulaire dans l’entrejeu du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions la semaine dernière, l’ex-capitaine du FC Porto a livré une prestation solide qui fait maintenant de lui un joueur important aux yeux de Mauricio Pochettino. Son influence dans le vestiaire du Paris SG est également grandissante. Et pour preuve, dans un entretien accordé à So Foot, Leonel Pontes, ancien éducateur de Nuno Mendes au Sporting Portugal, a évoqué le rôle clé de Danilo Pereira en tant que taulier du vestiaire dans l’intégration du jeune latéral gauche du PSG.

Danilo nouveau taulier du vestiaire au PSG

Plus d’un an à en prendre plein la tête. Moqué, insulté et pas respecté.



Depuis quelques mois, il faire taire toutes les critiques sur le terrain. Impressionnant de calme, le nouveau verrou parisien : Danilo Pereira. pic.twitter.com/hvcDTWNuGT — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) February 15, 2022

« J’ai appelé Danilo avant que Nuno arrive pour lui dire de prendre soin de lui. Danilo est un leader, un capitaine, et c’est très important pour Nuno de l’avoir avec lui. Son adaptation à Paris a été facilitée par Danilo » a indiqué Leonel Pontes, pour qui Danilo Pereira s’est imposé comme un joueur influent au sein du vestiaire du Paris SG. L’éducateur du Sporting Portugal s’est par ailleurs attardé sur les débuts de Nuno Mendes dans la capitale française. « Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai été impressionné par sa vitesse, son apport offensif, sa qualité de centre et sa mentalité. Il avait beaucoup de difficultés à défendre. Il avait des problèmes sur les un-contre-un, pour défendre l’espace intérieur ou encore pour jouer de la tête. Beaucoup de joueurs avec du potentiel ont rejoint un grand club et ne jouaient pas. Là, Nuno a quitté le Sporting pour le PSG. C’est un grand changement. Ce qui me rendait optimiste, c’est que le PSG est une équipe offensive, et Nuno est un joueur qui attaque. C’est un latéral, mais c’est un joueur offensif. Et puis je crois qu’avec des bons joueurs, Nuno devient un joueur encore meilleur » a-t-il indiqué. Mais au-delà de ses qualités, Nuno Mendes peut compter sur l’aide d’un grand frère à Paris en la personne de Danilo Pereira. Et cela n’a pas de prix.