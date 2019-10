PSG : Daniel Riolo sait pourquoi Marseille a dérouillé

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Incapable de gagner le moindre match contre Paris depuis plus de 7 ans, l’Olympique de Marseille a encore vécu un calvaire dans la capitale française dimanche en s’inclinant 4-0. Décidément, les Phocéens ne parviennent pas, ne serait-ce que sur un match, à faire trembler l’ogre parisien. Pour Daniel Riolo, l’explication de ce phénomène est finalement très simple. Sur l’antenne de RMC, le consultant a indiqué que le problème venait de Paris, qui jouait les matchs face à Marseille comme de véritables matchs de Ligue des Champions…

« C’est compliqué pour l’OM. L’OM doit complètement oublier ce match et son résultat dans la construction de sa saison. Car c’est le seul match que Paris joue comme un match de Ligue des Champions. En termes de jeu et d’intensité de top niveau, si l’on s’en réfère à la première période. Ce que le PSG a fait est époustouflant, c’est ce qu’ils font quand ils sont au top niveau, et c’est très rarement le cas en Ligue 1. Ils se disent, ok on prend Marseille au sérieux, on fait plaisir aux supporters, on vient pour les cartonner. Et donc Marseille se retrouve un peu coincé dans cette histoire » a commenté Daniel Riolo, pour qui l’OM n’y est finalement pas pour grand-chose. Même si évidemment, un tel carton a du mal à passer du côté des supporters…