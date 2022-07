PSG : Daniel Riolo debout pour applaudir Christophe Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG peine encore à se lancer mais dans le sens des départs, Luis Campos et Christophe Galtier ont les idées claires.

Tandis que le Paris Saint-Germain va s’envoler ce week-end pour un stage d’une semaine au Japon, l’état-major du club va profiter de ce voyage pour envoyer un message limpide aux indésirables. Ceux qui ne seront pas convoqués auront tout intérêt à se trouver un club lors du mercato estival s’ils ne veulent pas passer la saison en tribunes. De gros noms pourraient être écartés à l’occasion de ce stage, à l’instar par exemple de Layvin Kurzawa. Luis Campos et Christophe Galtier ont une stratégie très claire, ils veulent un groupe moins étoffé au PSG afin d’éviter les querelles de vestiaire. Ils vont ainsi prendre des décisions fortes dès le premier stage de préparation dans le but de motiver -enfin- les indésirables à partir. Sans surprise, cette méthode en force plait beaucoup à Daniel Riolo, lequel a salué les premières manœuvres de Luis Campos et de Christophe Galtier sur l’antenne de RMC.

Galtier sans pitié avec les indésirables au PSG

« Le dégraissage va être la partie la plus importante du mercato. On ne peut pas encore leur taper dessus à ce niveau-là car beaucoup de clubs potentiellement intéressés par les joueurs du PSG n’ont pas encore lancé leur mercato. En plus, ces joueurs sont chers en transfert et en salaire. Donc il est probable que ça prenne énormément de temps, peut-être jusqu’au mois d’août, pour se débarrasser des indésirables. Mais ce qui est nouveau c’est que Galtier a dit qu’il allait emmener un groupe restreint au Japon. J’ai le sentiment que c’est la première fois que l’effectif est géré, on va envoyer un message clair : ceux qui ne sont pas dans l’avion, c’est ceux qui sont finis pour le PSG ! C’est la première fois que le club semble un peu géré avec des décisions fermes qui sont prises donc je n’ai pas d’inquiétude » a salué Daniel Riolo, agréablement surpris par la fermeté de Christophe Galtier, lequel est soutenu par sa direction et peut donc agir sans crainte. Avec l’objectif de voir enfin l’effectif du PSG dégraisser dans les semaines à venir.