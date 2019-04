PSG : Dani Alves en roi, Cavani l’indésirable… Mais à quoi joue Paris ?

Dans : PSG, Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2020, Edinson Cavani (32 ans) n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain cet été.

Etant donné qu’une prolongation n’est pas d’actualité, le mercato estival à venir représente la dernière opportunité de récolter un montant important sur la vente de l’Uruguayen. Du coup, la direction réfléchit sérieusement à pousser son attaquant vers la sortie. Un projet choquant pour Eric Di Meco, qui ne comprend pas comment le club de la capitale peut traiter le meilleur buteur de son histoire de cette manière.

« Tu as un mec qui ne fait pas de bruit. Il a été mis dans l'ombre de Zlatan, il a un peu couiné mais pas longtemps. Derrière on lui met Neymar et Mbappé dans les pattes, il couine mais jamais fort. Et sur le terrain, il est toujours là. C'est un guerrier, tu en as besoin, a commenté le consultant de RMC. Tu ne peux pas pleurer au fil des ans en te disant qu'à chaque fois qu'il y a de l'adversité... Et vouloir le faire partir. Moi je le laisserais aller au bout de son contrat. Tu veux gagner des sous sur Cavani après tout ce qu'il a fait ? »

Di Meco supplie le PSG

« S'il veut partir, tu le laisses et tu prends tes sous. Mais s'il ne veut pas, laisse-le aller au bout de son contrat, a conseillé l’ancien Marseillais. Ils essayent de prolonger Dani Alves, ils sont en train de faire des trucs à des mecs qui ne représentent rien dans ce club, et Cavani... J'espère qu'ils ne vont pas l'emmerder. Soyez seigneurs avec un mec comme ça, ne vous comportez pas comme des porcs avec lui alors que vous avez traité comme des rois des mecs qui n'ont rien à voir. » Nul doute que les supporters parisiens seront d’accord.