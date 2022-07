PSG : D'ennemi de Riolo à anti-Neymar en 10 ans, champagne !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté à l’été 2012, Marco Verratti fête ses 10 ans au Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’Italien de revenir sur sa relation avec les supporters qu’il espère récompenser à sa manière avec une implication totale.

Dans l’ombre d’un certain Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti était arrivé au Paris Saint-Germain sur la pointe des pieds le même jour et devant quelques journalistes curieux de découvrir qui était ce jeune joueur arrivé d'Italie. L’attention était focalisée sur la star suédoise, qui avait présenté son maillot du PSG sur le Trocadero avec la Tour Eiffel à l'horizon et non pas sur ce petit milieu de terrain déniché en Serie B. Dix ans plus tard, force est de constater que l’ancien joueur de Pescara fait partie des cadres au club francilien. Marco Verratti s’y sent chez lui, notamment grâce à l’affection des supporters qu’il respecte et récompense à travers son investissement au quotidien, l'international italien confiant tout faire pour le Paris Saint-Germain, même si parfois il a été accusé de ne pas avoir une hygiène de vie idéale.

❤️ #10YearsWithMarco 💙



Il y a 🔟 ans, jour pour jour, Marco Verratti devenait un joueur du Paris Saint-Germain ! pic.twitter.com/mzcfEBp11h — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 18, 2022

« Je me sens comme à la maison, je me sens heureux et épanoui, a confié, à l'occasion de l'anniversaire de sa signant à Paris, l’Italien à PSG TV. Je me lève le matin et je suis heureux d’aller à l’entraînement, de voir mes coéquipiers… Ici, nous avons tout ce qu’il faut pour être heureux, nous sommes dans un grand club, avec des supporters incroyables et un stade mythique. Au Parc, que je joue un match de championnat ou de Ligue des Champions, j’arrive comme si c’était la première fois. Il faut encore grandir, nous avons beaucoup gagné, mais il y a encore tellement de choses à accomplir ici, je veux le faire pour les supporters et tout l’amour qu’ils ont pour nous. »

« Je ne suis pas le plus talentueux mais… », explique Verratti

Et histoire de faire comprendre que les reproches parfois émis par Daniel Riolo à son encontre sont à relativiser, le milieu italien a fait comprendre qu'il ne se ménageait jamais sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions avec le PSG, même si tout n'était pas parfait. « Ce que les supporters attendent le plus d’un joueur, c’est qu’il donne tout. Et quand ils voient que tu donnes tout, une relation se crée rapidement. Je ne suis pas le plus talentueux des joueurs, mais je crois que les supporters aiment quand tu donnes tout sur le terrain. Je peux rater mille fois un geste, et le rater encore mille fois après, mais je ne veux pas ne pas me donner à 100% sur un terrain. Et je le fais aussi pour moi, je n’ai jamais joué un match sans vouloir donner le meilleur de moi-même », a expliqué Marco Verratti, dont l’implication pourrait servir d’exemple à certains coéquipiers et notamment Neymar.

Ce dernier a beau avoir le même « ennemi » commun que Marco Verratti, à savoir Daniel Riolo, il est clair que les supporters du Paris Saint-Germain n'ont aucune hésitation au moment de saluer différement les prestations des deux joueurs sous le maillot du club de Ligue 1. Chouchou du Parc des Princes, Marco Verratti n'a peut-être pas toujours été d'un professionnalisme absolu, même si les choses ont changé depuis qu'il s'est marié, mais à la différence de Neymar il s'est focalisé uniquement sur le PSG et pas sur d'autres choses plus futiles à l'inverse du joueur brésilien.