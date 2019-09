PSG : Cristiano Ronaldo remercié pour ce miracle au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans le groupe du Paris Saint-Germain jusqu’au 2 septembre, Jesé Rodriguez a longtemps pensé qu’il allait effectuer la saison dans la capitale française. Mais l’attaquant espagnol ne figurait pas dans les plans de Leonardo et de Thomas Tuchel, et a ainsi été prêté dans les toutes dernières heures du mercato. Longtemps annoncé en Espagne, c’est finalement au Sporting Portugal que l’ancien joueur du Real Madrid va tenter de rebondir. Un club dans lequel Cristiano Ronaldo a été formé. Et cela a pesé dans la balance pour Jesé, qui a évolué avec CR7 au Real Madrid.

« J’ai un ami qui s’appelle Cristiano Ronaldo qui m’a toujours parlé en bien du club, un club qui l’a formé dès tout petit. Je suis très heureux de l’opportunité que me donne le Sporting. Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer l’entraînement. J’ai vu des joueurs avec lesquels on pourra faire de belles choses. J’espère marquer beaucoup de buts et donner des passes décisives » a commenté Jesé Rodriguez, reconnaissant envers Cristiano Ronaldo pour ses conseils dans le money-time du mercato. Et le Paris Saint-Germain, qui souhaitait absolument se débarrasser du salaire de Jesé, peut également remercier la star portugaise…