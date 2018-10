PSG : Cristiano Ronaldo refusé au mercato pour garder Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis plusieurs saisons on parlait de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo, mais de manière étonnante le PSG n'a pas semblé bouger lorsqu'il a été informé du départ de CR7 du Real Madrid. Faux selon El Mundo.

Le très sérieux quotidien espagnol affirme que le Paris SG a bien évidemment été prévenu que la star portugaise voulait partir des Merengue, et qu'une première discussion a eu lieu au début de l'été entre Nasser Al-Khelaifi et Jorge Mendes le puissant agent de Cristiano Ronaldo. Cependant, le patron qatari du Paris Saint-Germain aurait immédiatement mis une condition à la venue de CR7 au PSG, c'est que ce transfert ne soit officialisé que le 31 août peu avant minuit. Et si le club de la capitale a mis cette exigence en haut de sa liste, c'est que le Paris SG craignait qu'en retour le Real Madrid vienne tenter de débaucher Neymar ou Kylian Mbappé.

En faisant l'opération à la toute fin du mercato estival, alors la Maison Blanche n'aurait pas eu le temps de réagir et de venir piquer la star brésilienne ou le champion du monde français. Informé de cette exigence du PSG, Cristiano Ronaldo aurait toutefois rapidement dit non, demandant à Jorge Mendes de finaliser son départ dès le mois de juillet. Ce qui le représentant de CR7 a rapidement fait. Le Paris Saint-Germain n'aurait finalement rien fait pour changer la donne, préférant conserver sans risque Neymar et Mbappé.