PSG : Cristiano Ronaldo contre Messi, le match ultime fait fureur !

Par Corentin Facy

Le 19 janvier, le PSG se rend à Ryad pour affronter les meilleurs joueurs saoudiens. L’occasion d’un dernier duel entre Messi et Ronaldo.

Un match amical en pleine saison, ce n’est pas commun mais pour des raisons contractuelles et financières, le Paris Saint-Germain va se rendre en Arabie Saoudite le 19 janvier prochain afin d’affronter une sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, où Cristiano Ronaldo a été transféré il y a quelques jours. L’occasion pour l’international portugais de croiser la route de Lionel Messi une dernière fois. Sans surprise, cette affiche fait un tabac en Arabie Saoudite puisque selon les informations recueillies par ESPN, les organisateurs ont reçu plus de deux millions de demande de billets. Il y aura donc des mécontents car la rencontre se déroulera au King Fahd Stadium de Riyad, lequel peut accueillir jusqu’à 68.000 téléspectateurs. Autant dire que l’ambiance sera magnifique pour ce match amical entre le PSG et les stars des clubs saoudiens.

Les organisateurs ont reçu 2 millions de demandes de tickets

Toutes les places disponibles ont été vendues en l’espace de quelques minutes mais au vu de l’engouement incroyable, il n’est pas impossible que ce choc soit diffusé à la télévision partout dans le monde. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré à ce sujet mais à priori, ce choc entre le PSG et la sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens devrait se vendre sur le marché des diffuseurs à travers le monde entier. Il faut dire que les amateurs de football n’ont pas envie de rater ce qui a de grandes chances d’être le dernier match entre Cristiano Ronaldo d’un côté et Lionel Messi de l’autre. De plus, il est important de noter que CR7, qui n’a pas encore joué avec son équipe d’Al-Nassr, où officie un certain Rudi Garcia, va disputer son premier match en Arabie Saoudite à l’occasion de cette rencontre de gala contre le Paris Saint Germain. Ce qui rajoute un peu de prestige à ce match amical qui n’en manquait déjà pas.