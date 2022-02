PSG : Cristiano Ronaldo avec Messi, Paris n’est pas fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau annoncé sur le départ, l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo est notamment cité au Paris Saint-Germain. Mais d’après le journaliste Gianluca Di Marzio, le Portugais et Lionel Messi n'ont aucune envie de jouer ensemble.

Quelques mois après son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo envisage déjà un départ l’été prochain. C’est en tout cas la tendance évoquée par des rumeurs selon lesquelles l’attaquant de 37 ans serait mécontent du comportement de ses coéquipiers. Leur manque de professionnalisme serait en cause. Tout comme l’incapacité des Red Devils à se replacer dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Son nom apparaît donc parmi les possibles successeurs de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais d’après le journaliste Gianluca Di Marzio, aucun acteur concerné ne souhaite réunir le Portugais et Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain négocie avec Zinedine Zidane, pour être le coach du club. Une des conditions de ZZ est de signer Cristiano Ronaldo, pour le rejoindre avec Neymar et Messi. pic.twitter.com/Fa3VxSE6d6 — LaligaFr (@FrLaliga) February 12, 2022

« Je ne pense pas que Messi veuille jouer avec Ronaldo, ni que Ronaldo veuille jouer avec Messi, a confié le spécialiste mercato à Wettfreunde. Je ne crois pas que le PSG veuille les associer parce que leur relation n'est pas excellente. Je ne pense pas que les deux joueurs veuillent évoluer ensemble ni que le club veuille les réunir. Je ne pense vraiment pas que cela puisse arriver. Dans le football, il y a des surprises partout sur le marché des transferts. Mais je ne crois pas que cela arrivera. Avoir Messi et Neymar ensemble avec un autre attaquant, oui. Mais un jeune, et pas Ronaldo car ça peut créer un problème dans le vestiaire. »

« Parce que Messi et Ronaldo sont des "prima donnas". Ils veulent être le numéro 1, et ce n'est pas possible d'avoir deux numéro 1 dans une équipe, a écarté le journaliste italien. Sachant qu'il y a aussi Neymar, mais il s'entend bien avec Messi. Amener Ronaldo avec les deux autres, je ne pense pas que le PSG veuille créer ce genre de problème dans le vestiaire. Même sur le terrain, ce serait compliqué. Avoir trois joueurs comme eux serait difficile pour le coach. » La gestion des ego pourrait effectivement devenir un vrai casse-tête.