PSG : Cristiano Ronaldo a un bon avocat, c'est Kylian Mbappé

Dans : PSG, Liga, Mondial 2018.

Kylian Mbappé est un très bon client en conférence de presse, l'attaquant international tricolore du Paris Saint-Germain n'étant pas du genre à se faire imposer le silence ou à se cacher derrière de la langue de bois. Alors, quand il a été interrogé sur les critiques qui parfois accablent Cristiano Ronaldo, le joueur du PSG a été très clair, pour lui tout cela est pathétique.

Car même si CR7 a fait pleurer le Paris SG lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé loue le sérieux et le professionnalisme de la star portugaise. « Critiquer Ronaldo, il faut le faire ça quand même ! Lui, il va à l'entrainement, il rentre chez lui, il profite de sa famille...et en plus il nous élimine en Ligue des champions. Il peut être content lui », a fait remarquer, avec un énorme sourire, le jeune attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. De là à imaginer une association Mbappé-Cristiano Ronaldo...