PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, il attend Mbappé

Dans : PSG.

Cristiano Ronaldo ne veut plus rester à la Juventus, et son agent cherche à le placer au PSG. A condition que Kylian Mbappé quitte le club.

Quel sera le visage de l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Impossible de le dire pour le moment, sachant que les dirigeants, joueurs et supporters parisiens sont suspendus à la décision de Kylian Mbappé sur son avenir. L’attaquant français, désormais concentré sur l’Euro, peut soit rester jusqu’au bout de son contrat avec donc encore une saison à tirer, soit prolonger et s’engager sur le moyen ou long terme, soit être transféré au Real Madrid, qui n’attend que ça. Et quand on dit que tout le monde est suspendu à cette décision, c’est aussi le cas de Cristiano Ronaldo révèle La Gazzetta dello Sport. Pour le journal italien, le Portugais ne se voit pas forcément rester à la Juventus pour sa dernière année de contrat, et étudie donc les possibilités. Le retour de Massimiliano Allegri n’est pas vu comme une bonne chose, et pourrait ainsi précipiter son départ définitif. Vus ses ambitions et son statut, elles ne sont pas si nombreuses.

Son agent Jorge Mendes essaye de relancer le PSG, qui est désormais la destination privilégiée par le clan CR7. Cela veut aussi dire Madame, puisque la femme de l’attaquant a confié à des proches que le choix du couple était de rejoindre Paris et son équipe. Un projet qui pourrait toutefois se réaliser uniquement si Kylian Mbappé décidait de partir cet été, ce qui est une énorme condition. En effet, le PSG n’aurait pas l’intention d’aligner à la fois Cristiano Ronaldo, Neymar et Mbappé la saison prochaine. Pour des raisons salariales ou sportives. En ce qui concerne le transfert, le PSG ne serait pas fermé à une solution intermédiaire, à savoir envoyer Mauro Icardi à la Juventus pour récupérer CR7. A noter que Manchester United, qui possède aussi une monnaie d’échange de premier choix avec Paul Pogba, est également sur le coup si jamais le quintuple Ballon d’Or devait changer d’air cet été.