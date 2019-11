PSG : Courtois a mis le seum à Paris au mercato

Dans : PSG.

En août 2018, Thibaut Courtois quittait officiellement Chelsea pour rejoindre le Real Madrid contre un chèque de 35 ME au mercato. Un transfert que le PSG a guetté de très près…

Et pour cause, le club de la capitale française a tenté, à cette époque, de s’attacher les services de la star belge avant de finalement se rabattre sur Gianluigi Buffon. Peu inspiré depuis sa signature au Real Madrid, celui qui a également porté les couleurs de l’Atlético de Madrid est revenu sur les contacts avec le Paris Saint-Germain. Sans langue de bois, il a notamment indiqué que le Paris Saint-Germain, via son agent, avait tenté de le faire signer. Mais que sa priorité a toujours été de revenir à Madrid suite à son passage à l'Atlético.

« J'ai beaucoup de respect pour le PSG. Quand j'étais à Chelsea, c'est vrai qu'ils m'ont demandé avec des contacts avec mon agent. Mais après, je pensais seulement à un retour à Madrid. Pour le futur, on ne sait jamais. Paris c'est un grand club, je connais Thomas Meunier actuellement, il est très heureux là-bas. Mais c'est plutôt en fin de carrière, car actuellement je suis très heureux ici et je ne pense pas à partir » a indiqué Thibaut Courtois, lequel reconnaît donc avoir refusé le Paris Saint-Germain afin de privilégier un retour à Madrid. Une décision qui a certainement fait naître beaucoup de regrets dans les rangs parisiens quand on connaît le potentiel du Belge…