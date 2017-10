PSG : Courbis alerte Emery sur les conneries de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant, pendant et après le Classique, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ne s’est pas montré à son avantage.

En plus d’une prestation décevante, l’ancien Monégasque est l’auteur de déclarations maladroites, lui qui avait annoncé le pire à l’Olympique de Marseille, avant d’accuser l’arbitrage après le match nul (2-2) dimanche soir. Résultat, la belle image de Mbappé en prend un coup. A tel point que Rolland Courbis s’inquiète pour l’avenir du Parisien, en conférence de presse comme sur le terrain.

« Quand je l’écoute aujourd’hui, je ne l’écoute plus de la même façon, je fais la grimace, je rentre la tête dans les épaules et je me demande ce qu’il va sortir comme connerie, a lâché le technicien sur RMC. (...) Il faut le protéger, lui conseiller de ne pas aller en conférence de presse systématiquement. Ainsi que face aux journalistes après les matchs. C’est devenu le bonnard de la bande. On salue sa manière de parler puis on analyse ses attaques. »

Courbis veut « freiner » Mbappé

« Il n’est pas sur le bon chemin. J’espère qu’après Neymar, Unai Emery se penchera sur le cas Mbappé. Il y a une grosse inquiétude. On lui en demande trop, a dénoncé le consultant. C’est même inquiétant de voir qu’il ne s’est jamais blessé. Avec toutes les émotions, le stress, les décisions, les sélections avec l’équipe de France, le parcours avec Monaco, le transfert, son poste. Je dis, freinons un peu car on l’envoie dans le précipice. » Après cet épisode, l'international français sera peut-être moins bavard avec les médias.