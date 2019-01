PSG : Coup de tonnerre possible au mercato, Naples débarque à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si du côté de la presse française on fait d'Idrissa Gueye et de Leandro Paredes les deux futurs renforts du Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'hiver, les médias italiens pensent, eux, que le PSG a toujours le désir de faire venir Allan, le milieu brésilien de Naples. Et cela même si le club de Carlo Ancelotti espère tirer 100ME de la vente de son joueur. Une somme qui ne colle pas à la réalité de la situation parisienne, le fair-play financier faisant toujours planer au-dessus du Paris SG la menace d'une sanction. Même si dimanche, un deal incluant à la fois les 50ME payés par le PSG auquel pourrait s'ajouter un contrat entre Qatar Airways et Naples était évoqué, tout cela semble nébuleux.

Pourtant, ce lundi, le Corriere dello Sport annonce à sa Une que le départ d'Allan du Napoli est plus que jamais d'actualité. Et Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, serait même en partance pour Paris afin de trouver un terrain d'entente avec ses homologues du Paris Saint-Germain afin d'aboutir à un accord. « Nous savons maintenant que la négociation est en cours, très rapide et qu’elle pourrait se terminer à Paris », indique le quotidien sportif italien, qui se demande quand même si le Napoli fait bien d'envisager un départ d'Allan à ce stade de la saison.