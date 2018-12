PSG : Coup de théâtre, un Napolitain visé, et ce n’est pas Allan

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le PSG cherche des renforts au milieu de terrain au mercato et ne le cache pas.

Pour le poste purement défensif en sentinelle, les pistes sont nombreuses, et permettent aux dirigeants parisiens de suivre des éléments en Angleterre, en Italie comme en Allemagne. Mais Thomas Tuchel l’a également confié, il ambitionne de faire venir un autre joueur dans l’entrejeu, avec un profil de relayeur. Et si le PSG rêve de se payer Allan de Naples en numéro 6, c’est aussi vers le club de Campanie que les regards se tournent pour l’autre cible. En effet, selon Tuttosport, le leader de la Ligue 1 aimerait faire venir Piotr Zielinski, joueur incontournable de ces dernières saisons au Napoli, mais moins déterminant sous la coupe de Carlo Ancelotti.

Son profil complet, sa petite expérience internationale et en Ligue des Champions malgré son jeune âge (24 ans), font du Polonais un joueur très apprécié par les recruteurs parisiens. Toutefois, les obstacles à sa venue sont très nombreux. Naples n’est tout simplement pas vendeur pour cet hiver, et Zielinski possède une valeur estimée à 40 ME qui ne colle pas vraiment avec le budget annoncé pour cet hiver à Paris : 20 ME. A moins que Naples ne mette dans l’équation un éventuel retour d’Edinson Cavani en fin de saison, l’accord semble impossible à trouver. Mais si le PSG veut trouver des milieux de terrain de qualité à recruter dès cet hiver, il va tout de même devoir casser sa tirelire à un moment du mois de janvier.